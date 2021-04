Tener dinero no es sinónimo de exclusividad (ni tampoco de buen gusto, pero eso es otro melón que abriremos con nuestra lista de peor vestidas de la semana), y si no que se lo digan a famosas como Jane Fonda o Alexa Chung. Ni siquiera una Miss Universo se libra de pasar el bochorno de que otra lleve el mismo vestido que tú. Y decimos 'bochorno' porque, al final, las comparaciones son odiosas, y no podemos evitar poner a una al lado de la otra... y decidir a quién le sienta mejor. Esta semana, son modelitos de Simone Rocha, Balmain y Mario Dice. Todos divinos... pero sólo puede ganar una. ¿Con quién te quedas?

Keira Knightley y Alexa Chung

Los vestidos de la diseñadora irlandesa Simone Rocha están entre los favoritos de las celebrities para lucir en la alfombra roja. La actriz de la saga ‘Piratas del Caribe’ y la influencer británica apostaron por este modelo de corte midi clásico, con bordado metalizado y adornos de piel. Keira lo combinó con salones de ante en turquesa y un sencillo recogido. Chung, más acertada, prefirió unas sandalias doradas y un peinado retro con ondas. Lo que más nos gusta es el toque personal y sexy de Alexa al dejar al descubierto su hombro izquierdo.

Jane Fonda y Abbey Lee

Entre la actriz y la top australiana hay una diferencia de edad de 50 años. Pero esto no es inconveniente para que Fonda luzca con más estilo este mono de Balmain, difícil de llevar por otra parte. La protagonista de ‘Grace and Frankie’ –serie que puede verse actualmente en la plataforma Netflix– añade una gargantilla con hilos de oro, para disimular el escandaloso escote, a juego con el clutch. Abbey, que opta por el diseño en tonos burdeos, prefiere llevarlo al descubierto adornando sólo con un colgante. Muy atractiva, sí, pero mucho más elegante Jane.

Olivia Culpo y Zendaya

Este vestido joya de Mario Dice es perfecto tanto en negro como en blanco, aunque el tono oscuro es más elegante y siempre ayuda a estilizar la figura. Olivia, Miss Universo 2012, elige el total look en blanco y combina con sandalias minimal de tiras del mismo tono y bolso mini transparente de Jimmy Choo. La protagonista de la serie de HBO ‘Euphoria’ opta por la versión en negro, también en los zapatos, que contrasta con el detalle de las perlas y los pendientes. El peinado, corto y de estilo vintage, resulta perfecto para completar un ‘outfit’ ganador en cualquier evento.

