Tener dinero no es sinónimo de exclusividad (ni tampoco de buen gusto, pero eso es otro melón que abriremos con nuestra lista de peor vestidas de la semana), y si no que se lo digan a famosas como Kim Kardashian u Olivia Palermo. Ni siquiera una Victoria Beckham se libra de pasar el bochorno de que otra lleve el mismo vestido que tú. Y decimos 'bochorno' porque, al final, las comparaciones son odiosas, y no podemos evitar poner a una al lado de la otra... y decidir a quién le sienta mejor. Esta semana, son modelitos de la propia Victoria, Dior y Lovers + Friends. Todos divinos... pero sólo puede ganar una. ¿Con quién te quedas?

Claire Danes y Victoria Beckham

Agencias

La premiadísima protagonista de ‘Homeland’ (tiene cuatro Globos de Oro, tres Emmy y dos Premios del Sindicato de Actores) elige uno de los diseño más icónicos de Victoria Beckham. Es tan favorecedor que hasta la propia diseñadora lo ha llevado, pero lo sentimos por ella porque le queda mucho mejor a la actriz. Las sandalias nude y el maxi clutch, además de su sonrisa, son los complementos perfectos. Victoria prefiere llevar salones en azul de ante y, aunque no quedan mal, estilizan menos y no terminan de convencernos con el largo del vestido.

Kim Kardashian y Olivia Palermo

Agencias

Aunque no lo parezca, se trata del mismo diseño de una falda de Dior. Pero, claro, el cuerpo no tiene nada que ver y el resultado es muy diferente. A Kardashian le queda muy ajustado y marca en exceso sus prominentes caderas. Y el body de encaje transparente, con un maquillaje tan atrevido, tampoco ayuda demasiado. La influencer y diseñadora, en cambio, está perfecta combinando con blusa y complementos en negro. Su recogido, informal, y una pedicura perfecta en rojo resultan ideales para completar un outfit de diez.

Emma Roberts y Lucy Hale

Agencias

Nos encanta este vestido de cuadros, con escote palabra de honor y originales mangas de la firma Lovers + Friends. Como tenemos que elegir, nos quedamos con el estilismo de la sobrina de Julia Roberts, que lo lució antes de quedarse embarazada de su hijo Rhodes. Emma está ideal con el lazo anudado a la cintura, gafas blancas de Salvatore Ferragamo y unas sandalias lilas de la firma Raye. Mucho más acertada que la actriz de ‘Pretty little liars’, que metió la pata con sus maxi botas estilo mosquetero, un complemento que hay que desterrar esta primavera.

