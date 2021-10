Los beneficios de hacer ejercicio físico son evidentes y están demostrados. También se sabe que se debe hacer ejercicios aeróbicos para mejorar la salud cardiovascular y quemar calorías. Si esto lo combinamos con ejercicios de fuerza para ganar músculo, luchamos contra la osteoporosis en la menopausia, y para aumentar el metabolismo y así poder luchar contra el exceso de peso. Para cumplir esos dos objetivos: ejercitar el corazón y ganar músculos os hablaré del remo.

Este ejercicio es el gran olvidado de los gimnasios, la gente prefiere caminar, correr, la elíptica y la bici pero el remo es uno de los ejercicios más completos de todos y además puedes hacerlo desde casa, para ello cómprate una máquina plegable que puedes guardar casi en cualquier lugar.

Destaco del remo que es un ejercicio de bajo impacto por lo que es ideal para personas lesionadas, principiantes en el mundo del deporte y personas con sobrepeso a las que muchos ejercicios pueden causar daños en rodillas y tobillos.

La técnica es sencilla, es simular la acción de remar, consiste en tirar y empujar, debes sentarte con la espalda erguida, colocar los pies en las agarraderas, coger el mango sin ejercer mucha presión y tirar hacia ti a la vez que estiras las piernas.

Como beneficios del remo destaco:

Este ejercicio compromete un 85 % de los músculos del cuerpo, muchos más que en otro ejercicio cardiovascular, tanto del tren superior como del inferior, los brazos, las piernas, cuello, espalda baja y alta son las partes del cuerpo que trabajan en este ejercicio. desarrollando músculo, y quemando la grasa, haciendo fuerte el core que hará que tu cuerpo se vea tonificado y erguido.

Mejora la coordinación ya que cuerpo y mente deben trabajar juntos en los movimientos de tirar y empujar.

Es un ejercicio que oxigena mucho los músculos debido a que aumenta las pulsaciones y hay estudios que hablan de una mejora en la fibras musculares del corazón que trabajará mejor reduciendo los depósitos de grasas de las arterias mejorando por ello el colesterol.

Cavan Images Getty Images

Quema una media de 377 calorías por 30 minutos

Si quieres probar cosas diferentes a caminar y correr, hazte con un remo para casa, elige uno económico para principiantes y que sea plegable, hazlo cada día durante mínimo 30 minutos y verás cómo mejora tu forma física, tu estado de salud y tu estado emocional.

Cedida





