La elección del producto de limpieza que puede ser en gel, muselina o leche dependerá de tu tipo de piel, si la tienes grasa el gel es lo más adecuado ya que corrige el exceso de grasa, si es seca, la leche limpiadora es lo mejor y si tienes poco tiempo, el agua micelar puede servir pero solo para días excepcionales en los que tengas tan poco tiempo que usar otro producto te resulte complicado.

Pero siempre en cada caso, bien te limpies con agua micelar, leche, gel o mouse, debes completar tu rutina con la aplicación de un tónico.

El tónico es un producto que refresca, hidrata, equilibra la piel

Sirve además para volver a subir el ph, debido a que los productos limpiadores lo bajan y tener el ph bajo puede causar problemas, por lo que es necesario devolver a la piel a su ph natural, y para eso el tónico es el mejor producto. Debes elegir el tónico adecuado a tu tipo de piel porque no todos los tónicos son iguales ni tienen las mismas funciones.

Existe el tónico calmante a base de agua de rosas, de avena. con aloe, hammamelis, que tiene como función hidratar, calmar y dejar una capa protectora sobre la piel, este tónico se usa pulverizando directamente sobre la piel para que refresque, y evitar los algodones ya que pueden irritar la piel sensible.

En el caso de rosácea no se deben usar tónicos, en este tipo de pieles se cumple la regla de menos es más, es decir, usar el menor cosmético posible.

Iryna Veklich Getty Images

Si tu piel es grasa, el tónico a base de pepino, alantoína, aloe vera, puede ayudar a corregir el exceso de grasa y en este caso se usa con algodón sobre la piel a pequeños toques, garantizando que el producto se reparta por todo el rostro.

Los tónicos queratolíticos que son sin duda mis preferidos son aquellos que tienen activos renovadores de la piel como vinagre, ácido láctico del tomate o licopeno, o la papaya, que harán que la capa córnea se desprenda ordenadamente, estos ácidos deben ser frutales, y no químicos para no dañar la piel.

Guido Mieth Getty Images

Este tipo de tónico se usa con disco desmaquillante haciendo arrastre sobre la piel, para mi es una opción muy buena para las pieles rugosas, con el poro abierto, con comedones o pequeñas imperfecciones.

La elección del tónico debes dejarla en manos de un profesional porque como has podido ver existen distintos tipos, y distintas formas de aplicación según el tipo de piel. Lo mejor es que pidas un diagnóstico online para que te ayuden a despejar todas tus dudas.

Limpia y tonifica para que goces de buena salud y la piel pueda mostrar su mejor versión.

