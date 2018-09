Rita Ora, la peor vestida de esta semana

Son famosas, guapas y ricas, pero por eso no se les va a permitir salir echas un cuadro a la calle. Repasamos los looks más terroríficos (algunos literalmente) que las celebs nos han regalado esta semana. Rita Ora con un vestido de lo más hortera con el que parecía una forofa del Paris Saint-Germain o Janet Jackson con un modelito XXL nada favorecedor, son sólo algunos ejemplos. Pero aún tenemos muchos más... No te pierdas estos estilismos que te dejarán petrificado.