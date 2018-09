Llegó la hora de renovar el armario. Los escaparates lucen ya con las nuevas tendencias que llegan arrasando para esta temporada. Si no quieres quedarte fuera y lucir el look de moda de este otoño, atrévete a sacar la fiera que llevas dentro. El animal print a todo color llega con fuerza así que prepárate para enfundarte en las prendas con los estampados más salvajes pero eso sí con un toque de color que las hace únicas. Leopardo, serpiente, tigre, cebra... cualquier fiera sirve para darle carácter y fuerza a tu look. Si no sabes muy bien por dónde empezar, aquí tienes 12 propuestas para montar tu estilismo más salvaje. Desde vestidos a sudaderas, pasando por faldas, zapatos e incluso complementos como gafas de sol o pañuelos. ¡No te faltará detalle para ser la más fiera de la ciudad! Echa un vistazo y ficha ya tus prendas preferidas.