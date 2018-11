El penúltimo mes del año ya está aquí y, con él, nuestra mítica lista de las peor vestidas. Nuestras celebrities son guapas, ricas y famosas aunque, por desgracia, no siempre aciertan con sus estilismos. Y, como para muestra un botón, no te pierdas el look de Kylie Jenner. La pequeña del clan Kardashian, además de lucir pelucón rubio extraliso, se puso un vestido bicolor que más bien parecía un tablero de ajedrez. Además, no te pierdas los pantalones extragrandes de Tilda Swinton; el look imposible de Bella Thorne o las plumas sin nombre de Katy Perry. Además, mira cómo se abriga Naomi Watts para no pasar frío o el desacertado anorak de Bella Hadid.