Famosas con el mismo modelito: ¿A quién le sienta mejor?

Ser original sobre la alfombra roja es complicado y más cuando eres un personaje popular y tienes que asistir, cada dos por tres a fiestas y eventos. Si además, logras que nadie más lleve tu look, ya te sales, pero no es el caso de Soraya y Nadia de Santiago... Pero no han sido las únicas.