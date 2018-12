10 Sanitarios de color

Si vas a redecorar tu baño y has pensado en apostar por unos bonitos sanitarios que no sean blancos, cuidado. Si vives en una zona de aguas duras, ni se te ocurra porque tendrás que lavarlos y secar bien cada vez que los uses si no quieres sufrir con las manchas de cal, que destacarán mucho más sobre el color que en el tono blanco.