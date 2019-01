Hailey Baldwin encabeza la lista de los peor vestidos de enero. ¡Vas a alucinar!

Arrancamos el primer mes de 2019 con nuestro ranking de celebrities que no han acertado con sus looks. Algunos de sus 'peculiares' modelitos nos han dejado sin palabras. Esta semana la mujer de Justin Bieber se lleva el número 1. Pero no es la única. Echa un vistazo a estos estilismos y... ¡juzga por ti misma!