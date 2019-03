¿Recuerdas ese peto que tenías con 10 años y que no te quitabas porque era tu prenda favorita? Si con los años siempre has querido comprarte uno igual, ahora es el momento. El denimllega con más fuerza que nunca, pero sobre todo los clásicos en este tejido renovados y otras prendas y complementos de lo más originales. Ficha nuestra selección y convierte el vaquero –ya sea en vestido, pantalón, mono, peto o bolso– en la estrella de tu look esta temporada.