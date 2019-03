Llevar un look original y que no haya llevado nunca nadie es realmente complicado y si no, que se lo digan a las famosas. Menudo papelón cuando te ves en una foto con el mismo look que otra, aunque peor debe ser si a ella le queda mejor. Recopilamos las fotos que demuestran que las celebrities también se copian y a no a todas les queda igual de bien. Y si no, qu ele pregunten a Eva Longoria, que no ha estado muy atinada con unos extraños pantalones que sin embargo, a Cristina Pedroche, sí le sientan de maravilla.