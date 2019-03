Ryan Reynolds y su código beauty

Meterse en el traje de un superhéroe (Linterna verde, Deadpool) no es fácil, y la lycra exige marcar abdominales. Aunque no pertenece al grupo de los hipermusculados, hace ejercicio a diario y se entrena con calistenia, técnica de gimnasia que consiste en usar el peso del cuerpo, en lugar de máquinas o pesas, para entrenar y fortalecer. Además, como imagen de Armani Code Absolu, le da importancia al perfume. "No soy un experto en fragancias, pero me gustan. El olor es realmente poderoso y va asociado a los recuerdos" afirma.