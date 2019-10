Venga va, reconoce que tú también has sucumbido a la moda de celebrar la noche de Halloween. ¡Y bien que haces! Te animamos a que celebres con tus amigos un fiestón por todo lo alto. Para que no te falte de nada y paséis una noche monstruosamente divertida, aquí tienes una selección con todo lo que necesitas para que tu fiesta de Halloween sea un auténtico éxito. No te limites a disfrazarte, anímate también a maquillarte, a decorar la casa y a montar una mesa terrorífica. Que sepas que todo lo que tenga esqueletos y calabazas está de tendencia esta temporada. Algunas famosas, como Kylie Jenner, lo saben muy bien y ya han empezado a preparar esta celebración. No te quedes atrás y ponte al lío.