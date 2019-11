Selena Gomez se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo 'Lose you to love me' y como buena experta en el star system, no ha dejado nada al azar. Para las muchas entrevistas que ha tenido estos días en Nueva York, la cantante se ha cambiado de estilismo unas mil quinientas veces, así sin exagerar casi nada. Bueno, a lo mejor, son unas pocas menos, pero para que veas que casi casi acertamos, mira todos los looks que ha lucido la famosísima Selena y que están elegidos por su estilista Kate Young. Avisamos: los trajes con blazer han protagonizado muchos de ellos.