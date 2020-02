4

Lava el pelo lo justo



Gisele es consciente de que para mantener la salud y el brillo del pelo es mejor no lavárselo a diario, salvo que lo tengas tan graso que no puedas aguantar más de un día. Así explica su técnica de lavado: "Día si, día no, porque no quiero que se reseque. Para las puntas utilizo el sérum reparador de puntas abiertas de Pantene Pro-V".



Nuestra recomendación: Sérum Repara y Protege,

de Pantene (4,69 €)