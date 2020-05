Instagram Susana Garcillan El adiós de una guerrera Para hacer la última gala de 'Supervivientes' desde Cayos Cochinos, Lara eligió un estilismo de lo más cañero con algunos de los elementos que más ha usado a lo largo del reality. Arneses, shorts, sus botas de Panama Jack y una larga trenza al más puro estilo Lara Croft.

Instagram A lo Lara Croft Este año, la presentadora se ha inspirado en el look de la famosa heroína de videojuegos en más de una ocasión. Lara cambiaba así su apellido por el de Croft y, en ocasiones, parecía la mismísima Angelina Jolie en el papel de Lara Croft.



Instagram Los arneses, su fetiche de esta edición Lara se ha venido arriba este año con los arneses de cuero que han sido su complemento más osado y guerrero para sus bikinis y bañadores. La presentadora ha confiado en la marca Samurai San que tiene de todo tipo. Este rojo ha sido uno de los más llamativos.

Instagram De pistolera Lara sorprendía en esta ocasión con un conjunto en tonos azules en el que destacaba el cinturón con lo que parecían las fundas de pistolas atadas a los muslos.

Instagram Amarillo, el mejor aliado de su bronceado La asturiana presumía del morenazo ligado en Cayos Cochinos con este conjunto de bikini y minifalda amarillo con el que estaba guapísima. La responsable de este look, al igual que de muchos otros, es su estilista Susana Garcillán.

Instagram Su look más elegante De vez en cuando, la asturiana dejaba a un lado sus looks cañeros y sorprendía con otro estilo muy diferente. Lara estaba muy guapa con un bikini negro combinado con una falda de flecos y cinturón étnico.



Instagram Susana Garcillan Fan de Dolores Cortés La asturiana ha dado más de una lección de cómo sacarle el máximo partido a un bañador para que no sea solo una prenda de baño. Y lo ha demostrado muchas veces con los diseños de Dolores Cortés. Aquí luce un top de esta diseñadora que queda genial con el short negro de cuero cubierto con una faldita de ante.

Instagram El look que lo combina todo Aquí Lara lleva los elementos que más ha usado a lo largo del reality: arnés de Samurai San, un diseño de Dolores Cortés (en este caso el bañador rojo), short negro de cuero y botas de Panama Jack. Y por supuesto su trenza, el peinado al que más ha recurrido y que es obra de su maquilladora y peluqeria Anita Pajares.

Instagram Su look más cañero en la palapa Con este espectacular conjunto negro de bañador y short, Lara deslumbró en la palapa. El arnés marrón de Samurai San con el que cubría el pecho era el complemento perfecto.

Instagram El estilismo más provocador Así de sensual estaba Lara con este atrevido arnés negro con múltiples cinturones bajo el que asomaba un generoso escote. Sexy, desde luego, cómodo, no lo creemos.

