Ver esta publicación en Instagram No basta con parecer una niña buena, hay que serlo!!! 😊 Look by @startarashop Cuñas @casteller_shoes Una publicación compartida de ByGema Lopez (@bygemalopez) el 1 Jun, 2020 a las 7:29 PDT Vestido de 'niña buena' La colaboradora televisiva presume de moreno con este minivestido blanco de StárTara Shop, que ha combinado con unas originales alpargatas de cuña naranjas de la firma Casteller. Gema acompaña las imágenes de sus looks con frases que la definen. "No basta con parecer una niña buena, hay que serlo", comenta.

Ver esta publicación en Instagram Inventado primaveras!!! ......... Look @hugandclau 👢 @monica_albert_boutique Una publicación compartida de ByGema Lopez (@bygemalopez) el 21 May, 2020 a las 9:13 PDT Túnicas Las túnica suben cualquier look. Una sencilla camiseta blanca y unos pantalones del mismo color hubieran pasado desapercibidos de no ser por la túnica floral que Gema ha añadido a su estilismo. Es de la firma Hug & Clau. También hay que destacar las botas cowboy, en color verde a juego con la túnica, de la boutique del calzado Monica Albert.

Ver esta publicación en Instagram Volver ..... #quetodovuelvaaempezar #deseos #decero #undíamás #undiamenos 👗 @lovely_boho_shop 👢 @mohsalmeria Una publicación compartida de ByGema Lopez (@bygemalopez) el 5 May, 2020 a las 7:37 PDT Flores y botas El 5 de mayo Gema regresaba al plató y para una ocasión tan especial se decantaba por este vestido de flores Lovely Boho y botas de ante a juego con el color de las flores de su vestido de Mohs Almería.

Ver esta publicación en Instagram Free spirit ... . . . Camiseta @behappinessmoda Falda @cosetteshop Zapatos @lolitablushoes Una publicación compartida de ByGema Lopez (@bygemalopez) el 29 Oct, 2019 a las 8:25 PDT Estilo 'indio' Y por indio no nos referimos a que vaya echa un cuadro sino al dibujo de su camiseta en la que aparece una imagen de Brigitte Bardot con todos los abalorios indígenas. Gema la combino con minifalda de piel de Cosette y zapatos salón de Lolitablu.

