Monsieur Big Extreme Black sephora.es 32,99 € Comprar Máscara de pestañas Los ojos son tu nueva carta de presentación. Indispensable, una máscara que aporte volumen y color, de un intenso negro carbón, que dura 24 h. Monsieur Big Extreme Black, de Lancôme.

Dove - Loción Corporal Piel Extra Seca, 400 ml Dove amazon.es 3,75 € Comprar Hidratación Aunque no salgas de casa porque estés teletrabajando, no dejes de hidratar la piel de tu cuerpo tras la ducha. Loción Hidratación Intensiva, de Dove.

EMBRYOLISSE BRUMA EAU ACTIVE 100 ML EMBRYOLISSE farmaciasenante.com 17,39 € Comprar Bruma Es un refresco cutáneo con las virtudes de una bebida isotónica. No es un agua termal ni micelar, sino agua ionizada que recubre las bacterias e impurezas que se concentran bajo la mascarilla. Calma, refuerza la barrera cutánea, reduce poros y limpia. Embryolisse, en farmacias.

Pulsera de Gel Hidroalcohólico Rosa Cleands cleands.es 13,75 € Comprar Dispensador Cuando no lleves bolso o si sales a hacer deporte, te será muy útil esta pulsera con gel hidroalcohólico recargable, de Cleands, 14,90 €.

¡La revolución del fitness facial foreo skimresources.com 4,00 $ Comprar Masajeador Quizá la pandemia ha espaciado tus visitas al instituto de belleza, pero no tienes que dejar de tonificar tu rostro con masajes y microcorrientes, menos cuando puedes hacerlo en tu casa y en pocos minutos. Dispositivo Bear, de Foreo, 299 €.

Bálsamo de Labios Rêve de miel® - Edición limitada BEE HAPPY* nuxe nuxe.com 11,80 € Comprar Labios Lo que quizá estés ahorrando en barras de labios con tanta mascarilla deberías invertirlo en productos que los rehidratarán. Y tampoco olvides su contorno. Bálsamo reparador de labios Rêve de Miel, edición We Love Bees, de Nuxe.

Cedida Contorno de ojos Los vapores que suben del interior de las mascarillas a los ojos contaminan y resecan su contorno. La forma de transformar esa mirada cansada en otra fresca y luminosa, es cuidarla día y noche con productos especialmente formulados para esa zona tan delicada, que también puedes aplicar en el contorno del labio. Dúo Timexpert Rides Eyes Day & Night, de Germaine de Capuccini, 65 €.

