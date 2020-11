15 ofertas tecno del Black Friday de Amazon que no te puedes perder

Amazon Hoy es el día que todos esperábamos, el Black Friday, en el que podremos conseguir algunos 'gadgets' tecnológicos con grandísimos descuentos, del 10, 20, 30 por ciento o incluso más. Para facilitarte la tarea, hemos seleccionado diez ofertas tecno que nos han parecido entre las más atractivas de Amazon. 'Smartphones', 'Smartwatches', cámaras de fotos, auriculares a la vieja usanza y de botón, portátiles, tablets... No te lo pierdas. Ver galería 15 Fotos Amazon OPPO Watch 41 mm OPPO amazon.es 219,00 € Comprar Con pantalla AMOLED, control del sueño, notificaciones de redes sociales, calendario, monitor de ritmo cardíaco y controlador de calorías. 1 de 15 Samsung Galaxy S10 Lite SAMSUNG amazon.es 439,99 € Comprar Smartphone con pantalla de 6.7 pulgadas, almacenamiento de 128 GB, cámara trasera de 48 MP+2 MP+5 MP+5 MP y frontal de 32 MP. Con escáner de huellas dactilares integrado en la pantalla y una increíble batería que aguantará muchas horas.

2 de 15 Amazon Auriculares inalámbricos APSONAR amazon.es 29,99 € Comprar Gracias por el chip de audio de alta calidad incorporado, te hace sentir personalmente en la escena de la música. ¡Los auriculares inalámbricos son un regalo perfecto para hombres o mujeres! 3 de 15 Amazon Lenovo ThinkPad E15 Lenovo amazon.es 649,99 € Comprar La pantalla antirreflectante Full-HD de 15,6" con tecnología IPS, complementada con altavoces de la marca HARMAN, permiten que este portátil ofrezca una experiencia totalmente inmersiva, tanto en la colaboración como en la creación de contenido. Smart Power On te permite iniciar sesión y desbloquear el portátil con un solo toque, como en un smartphone. 4 de 15 Canon EOS M50 Canon amazon.es 501,99 € Comprar Cámara de 24.1 MP y vídeo 4K con objetivo EF-M 15-45mm IS MM. Cuenta con un enfoque de máxima precisión Dual Pixel CMOS AF, wifi, bluetooth y, entre otras prestaciones, pantalla táctil LCD (TFT) de 3.0" de ángulo variable. 5 de 15 Amazon Acer Chromebook 314 Acer amazon.es 249,99 € Comprar Portátil Acer de 14" Full HD en color plata, con procesador Intel Celeron N4020 (2C 1.0 / 2.8GHz, 4MB), RAM de 4 GB, almacenamiento de 64 GB, tarjeta gráfica Intel UHD Graphics y sistema operativo Chrome OS. 6 de 15 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Xiaomi amazon.es 199,00 € Comprar 'Smartphone' con 64 GB de almacenamiento, pantalla de 6,67 pulgadas, cuatro cámaras (64MP+8MP +2MP+2MP), sistema operativo Android 10 e integración total con Alexa, para abrir aplicaciones, controlar dispositivos domésticos inteligentes, acceder a la biblioteca de habilidades de Alexa y otras funcionalidades usando solo tu voz. 7 de 15 Amazon ASUS Chromebook ASUS amazon.es 372,25 € Comprar Pantalla de 14" HD. Sencillo e inteligente: Realiza una copia de seguridad automática de tus datos y funciona con y sin conexión. Un dispositivo pensado para compartir y colaborar. 8 de 15 Apple Watch Series 5 Apple amazon.es 369,05 € Comprar La generación anterior del 'smartphone' de Apple es una buena compra, pues está rebajada en más de 100 euros. Con pantalla un 30% más grande siempre encendida (desactivable), brújula y altímetro y sistema de detección de caídas; apto para nadar y una autonomía muy mejorada.

9 de 15 amazon Galaxy M51 Samsung amazon.es 299,00 € Comprar El smartphone Samsung Galaxy M51 es un teléfono móvil asequible, desbloqueado y sin SIM (móvil libre). Un teléfono inteligente con funciones que solo se esperan en teléfonos móviles de mayor precio, como una cámara trasera de 64 MP, desbloqueo facial y escáner de huellas dactilares. 10 de 15 HUAWEI FreeBuds Pro HUAWEI amazon.es 149,00 € Comprar Auriculares de botón inalámbricos bluetooth con carga rápida también inalámbrica, sistema de cancelación inteligente de ruido, conexión dual y hasta 36 horas de duración con la batería cargada. Disponibles a partir del 13 de diciembre, pero ya los puedes comprar en el Black Friday de Amazon. 11 de 15 Tableta gráfica Wacom PTH-860 Wacom amazon.es 551,17 € Comprar Para los aficionados al dibujo y al diseño gráfico: esta tableta bluetooth resulta perfecta, con su área activa de 311 x 216 mm y el lápiz Pro Pen 2 preciso y ligero con 8192 niveles de presión. Puedes girar por toda la superficie y desplazarte fácilmente por el dibujo. 12 de 15 amazon POCO X3 Xiaomi amazon.es 229,00 € Comprar Incluye una cámara cuádruple y puede tomar fotos de gran angular para paisaje, modo retrato y modo macro. 13 de 15 Amazon Sennheiser HD 599 Sennheiser amazon.es 92,55 € Comprar Unos de los mejores altavoces del mercado, con un diseño de lo más ergonómico que dirige el sonido directamente al oído. No hay presión sobre las orejas gracias a las orejeras grandes con almohadillas suaves y reemplazables. 14 de 15 realme 6I realme amazon.es 149,00 € Comprar Un smartphone de buena relación calidad/precio, con pantalla de 6.5 pulgadas, cuádruple cámara AI de 48 MP, con lente gran angular, posibilidad de convertirlo en 'powerbank'. 15 de 15 Siguiente Los mejores irrigadores de limpieza dental Publicidad - Sigue leyendo debajo

