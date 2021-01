1 Kevin Tachman/MG19 Getty Images Kylie Jenner Con 247.832 posts en Instagram con hashtags como #kyliejennerinspired y 12.200 búsquedas mensuales en web de conceptos como Kylie Jenner Outfit, la web británica concede a la más pequeña del clan Kardashian el puesto de honor en este ránking de las celebs que más inspiran en cuestiones de moda. Y ella vendiendo pintalabios...



2 Kevin Tachman/MG19 Getty Images Kendall Jenner La top model oficial del clan acumula 10.050 búsquedas mensuales en Google y 180.937 posts con hashtags como #kendalljennerlook. Vamos que también gustan sus desfiles fuera de la pasarela...

3 Mark Cuthbert Getty Images Kate Middleton En IG (164.992 posts), el armario (#katemiddletoncloset) de la futura reina inglesa arrasa tanto como las búsquedas (12.650 al mes) en la red sobre el mismo, su estilo... El nuevo aire que da a la Corona gusta Isabel...

4 Agencia Gigi Hadid La mayor de las Hadid empezó en la moda a los 2 años como imagen de Guess y tiene 25... Del tema sabe y por eso es una influencer como demuestran etiquetas (162.115 posts) como #gigihadidstyle. ¿Le copiarán ahora el look mamá?

5 Agencia Rihanna La cantante tiene su línea de moda. Vamos que saca provecho al interés que genera su estilo, como muestran los datos en Google (6.620/mes) e IG (118.140 instaposts).

6 Gtres Kim Kardashian La líder del clan ha sido superada por sus hermanas pequeñas. Lógico: no siempre viste de terciopelo, ella es más de látex y eso no es algo que todo el mundo quiera imitar... Aun así, sólo el hashtag (y hay varios) #kimkardahianstyle suma 39.731 posts. Habrá que ver si el supuesto divorcio de Kanye supera el interés por su moda...



7 Karwai Tang Getty Images Meghan Markle Tiene que encajar que su ‘real’ cuñada le gana, aun así, 10.080 búsquedas en Google al mes sobre su estilo es mucho.

8 Kevin Mazur/MG19 Getty Images Hailey Bieber ‘Hailey Bieber Style’ suma unas 3.200 búsquedas de las 4.130 mensuales que suma la mujer de Justin. Y eso que creían que su marido la eclipsaría...



9 Agencia Bella Hadid La hermana pequeña de Gigi sigue sus pasos desde el penúltimo puesto de este ranking que valora las búsquedas en Google al mes sobre su estilo e instaposts para establecer una puntuación en la que logra 209.

10 Dave J Hogan Getty Images Beyoncé Es la última, pero la cantante y mujer de Jay Z acumula 36.192 posts en IG con hashtags sobre su estilo.

