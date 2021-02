Axelle/Bauer-Griffin Getty Images Su envidiada melena Es uno de sus rasgos más característicos e imitados. Jennifer es fiel a la melena por debajo de los hombros, capeada en la zona delantera enmarcando el rostro y con mechas naturales en distintos tonos de color miel. La cuida siempre con productos naturales y es copropietaria de la firma Living Proof.

Imstepf Studios Llc Getty Images Smoothies a diario Adora el queso, un buen plato de pasta y los tacos mexicanos, pero intenta no pasarse con los carbohidratos. Su día a día comienza con un smoothie con frutos rojos, espinacas, proteína en polvo, extracto de maca y vitamina C. De vez en cuando entrena en ayunas para quemar las reservas de grasa.

Westend61 Getty Images Fan de la sauna Para depurar su piel y detoxificar, instaló una sauna de infrarrojos en su casa y procura utilizarla de dos a tres veces por semana, después de su sesión de fitness. Se lo copió a su amiga Courtney Cox, que fue su compañera en ‘Friends’.

Justin Pumfrey Getty Images Descanso Tanto físico como mental, el descanso es para Jennifer Aniston indispensable para mantener su belleza serena. Intenta dormir todo lo que le pide el cuerpo... y lo consigue siempre que no trabaja. Pero, además, en épocas de estrés practica la meditación.

