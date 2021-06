Kendall Jenner en... 2009 Getty Images Creció en el círculo de las Kardashian-Jenner, pero desde niña se vio cómo mandaban los genes paternos: es mucho más alta que sus hermanas mayores y, al contrario que ellas, sus atributos físicos son naturales. No le debe nada a la cirugía. Con el paso de los años, se deshizo de los brackets y comenzó a vestir de firma.

Kendall Jenner en... 2011 Getty Images Con 16 años pasaría por la hermana pequeña de María Jesús Ruiz, con cara redondita, nariz ancha, bien de eyeliner y tupé.

Kendall Jenner en... 2012 Getty Images Continuaba sin dar con su mejor look, pero iba camino de convertirse en la gran modelo que es, rebajando en extremo su maquillaje.

Kendall Jenner en... 2013 Getty Images Y pegó el estirón: se le afinó la cara y la silueta. Comenzaba a mirar a sus hermanas Kim y Khloe desde las alturas.

Kendall Jenner en... 2014 Getty Images Cara de malota y sobredosis de gomina para conseguir fijar un peinado que es imposible que te quede bien, aunque seas del clan Kardashian.

Kendall Jenner en... 2016 Getty Images Es el año de su despegue. A los 21, empiezan a rifársela las firmas. Ha pulido el rostro, el cabello y sólo le falta meter tripa con algo más de clase.

Kendall Jenner en... 2018 Getty Images Kendall debutó sobre una pasarela internacional a los 17 años y ha desfilado en dos ocasiones para la firma Victoria’s Secret, un show destinado sólo a unas pocas elegidas. Se ganó las alas por su rostro perfecto y equilibrado y un cuerpo completamente proporcionado.

Kendall Jenner en... 2019 Getty Images Kendall recorre las pasarelas de todo el mundo y, aunque no es muy dada a los cambios, para unos desfiles se tiñó de rubia. Pero volvió rápido a su color, que le sienta mejor.

Kendall Jenner en... 2020 Getty Images Este año apenas desfiló debido a la pandemia, pero en 2018 y 2019 Kendall fue la modelo mejor pagada del mundo. Eso sí, no supera la fortuna de su hermana pequeña, Kylie, que se forra con su línea de cosméticos, ni la de la mayor, Kim, que comercializa su vida y la usa como pocos para vender su productos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io