No es que esté agradecida a todo lo que le ha pasado en la vida, pero Gaga ha conseguido hacer limonada con los limones que tenía . Así, hoy en día, a sus 35 años, es la artista total: canta, baila e interpreta, y con mucha solvencia e innumerables premios, entre ellos un Oscar. Parte de su éxito se lo debe a sus looks . Algunos son parte del espectáculo, peor es que Gaga es una 'fashion victim'. Incluso llegó a confesar en una reciente entrevista que la gente pensaba que se escondía detrás de sus looks, pero en realidad le servían para gritar al mundo quien realmente era y sigue siendo, porque la moda evoluciona y ella también, aunque a veces no sabemos quién va más rápido, porque también es una verdadera creadora de tendencias . Repasamos varios de los looks más icónicos de su carrera, y aunque tendríamos casi para editar un libro, nos quedamos con algunos de los que más nos han gustado. ¿Preparados?

Lady Gaga en... 2007 Agencias En esta época, Lady Gaga aún no tenía un estilo definido, pero sí sabía lo que quería: llamar la atención. Sus estilismos ya hacían presagiar algo: que era una rockstar. Por aquel entonces aún no tenía su ya icónico pelo rubio platino, sino que lucía su melena morena natural, aunque ya una gran apasionada de las pelucas.

Lady Gaga en... 2008 Agencias Ya se había pasado al rubio, pero conservaba el flequillo algo infantil. Con este look Caperucita y collar a lo M.A. (sí, el de ‘El equipo A’) se presentó a un programa de MTV. De este año es su disco ‘The fame’, con pelotazos como ‘Poker face’ (ella era la pokera mayor) o 'Just Dance', que lo petó a nivel mundial.

Lady Gaga en... Agencias Se superó en la gala Royal Variety Performance, en Blackpool, con un traje de lúrex rojo inspirado en Isabel I de Inglaterra. La cara ya es pura fantasía, con un aire al Johnny Depp del Sombrerero en ‘Alicia en el país de las maravillas’, la película de Tim Burton.

Lady Gaga en... 2010 Agencias Su vestido de carne cruda, con tocado a juego, es insuperable, y llenó páginas de revistas. Diseñado por Franc Fernández, se presentó así a los MTV, donde ganó el premio al Mejor Video del Año por ‘Bad romance’. Volvió a repetir look para apoyar a Joe Biden en su camino a la Casa Blanca. Cuando fue elegido presidente de EE UU, actuó en la toma de posesión, ya más fina de Schiaparelli.

Lady Gaga en... 2011 Agencias Era la época del ‘Born this way’ cuando le dio por NIcola Formichetti en su época de diseñador de Mugler, que se convirtió en su modisto fetiche. Hasta desfiló para él en París. Tampoco dudaba en apoyar la carrera de modista de su hermana, Natali Germanotta, que se ha hecho un hueco entre los diseñadores más rompedores de EEUU. SUyo es, de hecho, este modelito. Y como ella tiene que llamar la atención sí o sí, se puso una peluca verde, una de las tantas que usa. Se la veía más delgada, una época en la que las subidas y bajadas de peso eran constantes.

Lady Gaga en... 2012 Agencias Optó por la seminaturalidad (porque parece llevar peluca) para recoger en Reikiavik (Islandia) el Premio de la Paz Lennon-Ono, que destinó a adolescentes con VIH. ¿Quién se lo iba a decir a Stefani Joanne Angelina Germanotta, quien años atrás se había rebautizado Lady Gaga por la canción ‘Radio Ga Ga’ de Freddie Mercury y Queen?

Lady Gaga en... 2015 Agencias Tonny Bennet, con el que actuaba en el espectáculo ‘Cheek to cheek’, es el responsable de su cambio de estilo, como el sobrio vestido negro de Brandon Maxwell que lució en los Emmy de 2015, año en el que protagonizó la serie ‘American Horror Story: Hotel’, de Ryan Murphy. Su papel de La Duquesa dio mucho que hablar, y con él empezó a apuntar maneras en el mundo de la interpretación.

Lady Gaga en... 2018 Agencias Guapa con gafas, que era un concurso de belleza de la España de los sesenta y que en su día ganó Massiel, podría también ser un título más para Lady Gaga. Porque es una gafapastas, y le quedan muy bien. Los paparazzi la han inmortalizado con ellas en sus salidas por Manhattan. ¡Para no cazarla con esa montura y esos labios rosas…! Este fue el año de estreno de su película estrella (nunca mejor dicho), 'Ha nacido una estrella', junto a Bradley Cooper, que le valió un Oscar a Mejor Canción Original, aunque también se llevó la nominación a 'Mejor Actriz', que ya es todo un logro. Pocos lo recuerdan, pero en 2016 también estuvo nominada al Oscar por su canción 'Til it happens to you', inspirada en el abuso sexual, para la película 'THe Hunting Ground'

Lady Gaga en... 2019 Agencias Su sintonía con Bradley Cooper, su compañero en ‘Ha nacido una estrella’ –película por la que fue nominada al Oscar a Mejor Actriz y se llevó estatuilla por el tema principal, ‘Shallow’–, dio mucho que hablar en la gran gala del cine americano, con ella guapísima con un imponente vestido de Sarah Burton para Alexander McQueen. Negó que él fuera uno más en su lista de novios. El último es el multimillonario Michael Polansky. Este año, el último de nuestra vida "normal" antes de la pandemia, fue la gran estrella en la gala del MET, con un estilismo '4 vestidos en uno' que dejó al mundo entero boquiabierto.

Lady Gaga en... 2020 Agencias En el año de la pandemia, la diva recogió cinco premios en los MTV Video Music Awards. Concienciada con la situación, lució varias mascarillas de su rollo, como ésta forrada en cuero con cuernos a los lados, con la que recogió el galardón por el tema ‘Rain on me’. El vestido verde tornasolado y el pelo como La Pelopony son otro cantar. Este año también confesó que sufría varios problemas mentales, que está medicada, y que trata de estar bien, lo cual ayudó mucho a la normalización de los problemas de salud mental.

Lady Gaga en... 2021 Agencias Sin dejar de ser una diva, poco a poco va recuperando la naturalidad, tal y como la vimos este verano en su Nueva York natal, con un vestido abullonado con escote palabra de honor ¡y el pelo castaño! Más acorde a su personaje de Patrizia Reggiani en la película ‘La casa Gucci’, que estrena el próximo 26 de noviembre.

