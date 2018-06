Con 40 años y 23 en activo, ‘el mejor portero del mundo’ ha dicho adiós a la Juventus, el club de sus amores. Ahora le toca pensar en el futuro, y qué mejor manera de hacerlo que escaparse a las playas de Toscana para reflexionar. Con ese cuerpazo, normal que no elija montaña para disfrutar de sus merecidas vacaciones. ¿A que más de una le ficharía para su casa?

Los brazos son su mejor baza: musculados, pero sin parecer Rafa Mora. Además, los que le conocen dicen que aún es más guapo por dentro.

El guardameta estuvo hasta los 40 años en la portería de la Juventus, equipo del que se ha despedido a final de temporada. Confiesa que pensaba retirarse, pero que ha recibido “propuestas interesantes”.

Ya está pillado

En 2011, Buffon se casó con la modelo checa Alena Sevedorá. Lo suyo duró hasta el año 2014. “Me enteré por el periódico de la infidelidad”, contó ella.

Tras dejar a su mujer, el portero continuó su relación –antes clandestina– con la comentarista deportiva Llaria D’Amico.

Fruto de estas dos relaciones fueron sus tres hijos varones, dos de ellos con su ex: Louis (9) y David (7). Su novia dio a luz a Leopoldo (2) en 2016.