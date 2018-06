María Jesús Ruiz ha sorprendido a todos con su último cambio. Y no, no es que haya cambiado de pareja, tras los rumores de infidelidad por parte de su actual pareja, el empresario Julio Ruz. Sino que la pasada noche, aprovechando que se celebró la primera final de 'Supervivientes', la modelo, nacida en Andújar, decidió modernizar, aún más, su imagen y como si de Mercedes Milá o Jorge Javier Vázquez se tratase, la exconcursante de 'Supervivientes' decidió teñirse el pelo de color rubio platino. Un color con el que hasta día de hoy no se había atrevido y que le sirve para resaltar el uniforme bronceado que adquirió a su paso por Honduras.

Pero este no es el único cambio que ha experimentado la modelo a lo largo de estos meses. Antes de que 'Superviventes 2018' diera el pistoletazo de salida, la de Andújar se marcó un 'Sábado Deluxe'. Y lo hizo con su imagen más conservadora. Pues por aquel entonces la modelo lucía una cuidada media melena morena y ondulada.

Sin embargo antes de cruzar el charco, e imaginándose todo lo que le venía encima, María Jesús decidió cortar por lo sano y sorprendió con su look de aventurera. Pues la modelo se despidió de su melena y apostó por lucir el pelo corto, con el flequillo desfilado y en color castaño.

Un peinado que poco tiempo le duró. A las pocas semanas de estar en la isla, María José lucía un look de lo más salvaje y al puro estilo 'El Libro de la Selva'. Y todo por la falta de productos capilares y por la fuerte humedad que le encrespó el pelo, y de qué manera.

Ante tal tragedia, la modelo, que vive de su imagen, decidió cortar por lo sano y se rapó. Pero no fue por decisión propia, sino que la organización de 'Supervivientes' le ofreció cortarse el embrollo que tenía en la cabeza, a cambio de comida. Y la pareja de Julio Ruz, como buena glotona, no dudó en aceptar la oferta.

