Amaia Montero pide perdón con una canción

Amaia Montero entona el 'mea culpa'. La cantante ha utilizado sus redes sociales para disculparse por los errores que se cometieron en el concierto inaugural de su gira en Renedo, Cantabria. Aunque ya, el día del recital, la artista reconoció que había podido ensayar poco con su banda y que había tenido problemas técnicos, ahora, a través de su perfil de Twitter, ha pedido perdón a todos sus seguidores por sus fallos. "Por el afecto y cariño a mi público y equipo, os pido disculpas a todos vosotros de la mejor manera que sé... 'Me equivoqué'" escribe con un enlace a "Me equivoqué" que es una de las canciones de su último álbum, 'Nacidos para creer'.

Por el afecto y cariño a mi público y equipo, os pido disculpas a todos vosotros de la mejor manera que sé... “Me equivoqué” https://t.co/mzcYI8ch5a — Amaia Montero (@AmaiaMontero) June 13, 2018

Amaia ya se había excusado en unas declaraciones realizadas al programa de televisión 'Cazamariposas'. "Era evidente que tenía problemas de sonido, algo que es bastante habitual que ocurra en un directo" comentó. "De ahí a todo lo que se está comentando… Me parece atroz, una barbaridad" añadió. La cantante ha negado rotundamente que la abuchearan. "¿Hay abucheos? Abucheos yo no oí absolutamente ninguno. Es que a mí nunca me han abucheado" aclaró.

Además la artista, un poco harta de sus 'haters', les pide que "lo digan todo de una vez" porque "entre mi transformación de cara, entre esto y lo otro me han llamado de todo…" afirmó.