Ha sido uno de los mejores concursantes de 'Supervivientes 2018', al menos en esa parte de entretenimiento que necesita el programa para salir a flote. Ha protagonizado los momentos más divertidos del concurso (con y sin compañía) aunque no haya sido el mejor de los supervivientes a la hora de pescar o luchar en las pruebas. El Maestro Joao no ha conseguido convertirse en uno de los finalistas del 'reality' pese a ser uno de los grandes favoritos de la edición. Pero se ha ganado tanto a la audiencia que a su regreso de Honduras ha recibido el calor del público como nadie antes. Joao llegaba al plató de Telecinco entre aplausos y gritos (positivos) y él les devolvía ese cariño lanzando besos y achuchando a todo el que se acercaba a saludarle.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

No faltaron sus amigos y algunos de sus familiares, como su sobrina, que se ha mantenido firme en su defensa durante estos meses. Y Joao, como no podía ser de otra forma, estaba de lo más contento con todos los que fueron a recibirle, aunque estamos seguros de que echó en falta a más de uno... pero ese carácter optimista no le permite estar triste por las ausencias.

Alguien a quien seguro echaba muchísimo de menos era a su madre, Benita, su mayor apoyo, al menos así lo ha confesado en la isla. Y aunque no la vio al llegar, el programa la tenía preparada una emotiva sorpresa.

¡Su madre estaba entre el público! Joao no se había dado cuenta, pero Benita estaba sentada muy cerquita de él. Así que Jorge Javier le invitó a dar un paseo por el plató para comprobar 'la energía' que percibía... y aunque no fue instantáneo, no tardó en ver a su madre.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El concursante se fundió en un tierno abrazo con su madre mientras gritaba emocionado. Ninguno de los dos podía contener las lágrimas con el reencuentro: "Tenía muchas ganas de verte", le decía la mujer entre lágrimas. El concursante no dejó de presumir de madre, a quien además todo el público ha cogido muchísimo cariño.

Pero su madre no fue la única ausencia, tampoco estuvo presente Luismi, aunque Joao no dejó pasar la oportunidad de hablar de él.