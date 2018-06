Ari, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 12+1', nos tiene acostumbrados a compartir, a través de la red, sus aventuras. Hace unos días comentaba que había sufrido un corte (bastante profundo) en un dedo, y tenía que acudir al médico para curarse. Pero días después nos ha sorprendido con que, quizá, haya sido peor que haberse hecho una cura en casa... La hija de Fortu no se ha cortado un pelo a la hora de contar los detalles (fotografía incluida no apta para sensibles); "¿Os acordáis de mi corte, verdad?", comenzaba diciendo, y lo tiene claro, "pues mi doctora fue bastante inútil".

Instagram

Y no opina que sea inútil por una cuestión de dolor, así que ha querido explicar lo sucedido; "Me lo cerró con pegamento cutáneo, el cual se metió por dentro de toda la herida. Llevaba días con muchísimo dolor y hoy fui a la farmacia y me dieron una crema antibiótica porque estaba inflamado y un poco rojo. Vale, pues esta noche veo que se ha despegado y todo el corte completo está abierto. Me saco un pegote de pegamento duro que tenía dentro y tengo el dedo ahora mismo en carne viva".

Instagram

Ni corta ni perezosa, Ariadna ha echado tierra contra la doctora que la atendió: "Gracias por joderme el dedo. Mi padre me ha puesto cuatro puntos de aproximación esta noche y mañana iré al médico aquí en Almería a que me miren el dedo y ver que solución me dan, porque estoy flipando ahora mismo e imaginando como puede quedarme el dedo. De verdad que no se puede cerrar después de una puta semana que ha pasado y ya ni sangro pero medio dedo colgando, cojonudo". ¡Ánimo Ari!