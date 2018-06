El nombre Sergio Ayala suena con fuerza para ser uno de los próximos tronistas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sin embargo, Qué me dices! se ha puesto en contacto con él para preguntarle por ello. "No me han llamado para ser tronista ni consejero del amor", ha explicado. Es decir, tendremos que esperar para ver al ex concursante de 'Gran Hermano Vip' sentado en el trono o en la silla de consejero del programa presentado por Emma García.

Agencias

En cuanto a su relación con Ivonne Reyes, recordemos que su amor se fraguó durante su paso por la casa de Guadalix pero pusieron punto y final a su relación tras medio año juntos, y con polémica de por medio. Meses después, la pareja se reconciliaba, tal y como afirmó el modelo a Diez Minutos tras presentarse al certamen de Míster Universo.

Ahora, a la pregunta de si sigue con Ivonne, él responde: "Eso preguntádselo a ella". Por lo que deja en el aire su reconciliación... ¿Habrán vuelto a romper? ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Por qué tira la pelota al tejado de la venezolana?