Los tres finalistas de 'Supervivientes 2018' tuvieron la oportunidad de cargar las pilas minutos antes de conocer al ganador de la edición. El programa de Telecinco les tenía preparada una sorpresa que Logan, Sofía y Raquel recibieron con los brazos abiertos, literalmente. Hasta el plató de Telecinco se habían desplazado Maite Galdeano (mamá de Sofía), Andrés (hermano de Logan) y Silvia (hermana de Raquel) para abrazar a sus familiares y darles la última dosis de ánimo antes de escuchar el nombre del ganador de 'Supervivientes 2018'.

Sofía recibió la visita de su madre, Maite Galdeano

Protagonizaron el reencuentro más divertido, con diferencia. Sofía no paraba de mirar a Maite y decirle lo guapísima que está, mientras ella le preguntaba si le gustan sus nuevas pestañas. Aunque también tuvieron su momento emotivo, su madre está más que orgullosa de la hija que tiene; "Es el mejor regalo que Dios me ha podido hacer", confesaba. Y Sofía se lo devolvía con creces; "No la cambio por nada del mundo". Maite Galdeano se deshizo en halagos para su pequeña; "Es muy olímpica, valiente, estoy muy orgullosa de ella, qué guapa está".

Raquel pudo reencontrarse con su hermana Silvia y escuchar a sus hijos

La concursante fue una de las que más se emocionó al abrazar a su hermana, a quien no dejaba de decirle lo mucho que la quiere. Pero la sorpresa mayor vino cuando escuchó un mensaje grabado de sus hijos, en el que le decían que estaban de lo más orgullosos de lo valiente que era su mamá, algo que rompió por completo a Raquel. La superviviente pidió, incluso, tras el apoyo recibido de su familia, repetir la prueba que la llevó a duelarse con Sofía por un puesto en la gran final; "Si me ponéis esto antes de la prueba, lo hago mucho más rápido, os lo aseguro", confesaba.

Logan y su 'frío' encuentro con su hermano Andrés

Logan es de hielo, o al menos así se describe él mismo, y anoche pudimos comprobarlo. El programa le tenía preparada la visita sorpresa de su hermano Andrés, y su reencuentro ¡no pudo ser más soso! Un abrazo de un escaso Misisipi y un par de palmaditas en la espalda... Pero bueno, sabemos como es Logan y nos gusta así. Además, cuando Jorge Javier le preguntaba al concursante si había echado mucho de menos a su familia, él confesaba que "mucho, mucho no, pero sí".