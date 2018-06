No hacía buen tiempo, pero Fran Rivera y Lourdes Montes no se desanimaron y aterrizaron en Cádiz con muchas ganas de playa. La pareja fue tan optimista que se puso ropa de baño, menos mal que se llevaron una sudadera, lo que les salvó el día. Su hija Carmen, que cumple tres años en agosto, fue la única valiente que se atrevió a chapotear en la orilla. Pese a estar de vacaciones, Fran no sonreía demasiado…¿Estaría de mal humor por no ver los rayos de sol? ¿Le haría Lourdes cargar con todos los bártulos playeros? Lo cierto es que el torero tiene muchos motivos para sonreír: está encantado con su nuevo sobrino, Cayetano; sigue de tertuliano en Espejo público; y ha conseguido un matrimonio feliz.

De lo que el torero también puede estar muy orgulloso es de su mujer. ¡Vaya tipazo lució Lourdes! La diseñadora, con un vestido camisero y una sudadera gris, estaba estupenda. ¡Quién diría que ese cuerpo ha pasado por dos embarazos!

Con ganas de niño

La pareja, que en septiembre cumple un lustro como marido y mujer, lleva tiempo buscando ampliar la familia. “En cualquier momento os damos la alegría, nosotros estamos deseándolo. Después de dos niñas, me gustaría un niño, pero lo que venga, que venga bien. Eso es lo importante”, dijo Fran hace unos meses. ¡A ver si dan la campanada pronto!