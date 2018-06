Nadie apostaba nada por ella pero disfruta de sus primeros días en la civilización como la tercera finalista de 'Supervivientes'. Sus 48 años, problemas de salud y escasa forma física fueron un handicap que supo superar. Se enfrentó, además, al ninguneo de algunos compañeros, a excepción de Saray y Sofía, que la apoyaron desde el principio (la primera) y hasta el final (la segunda).

Pero su gran apoyo es su Isi (el nigeriano Rommy Nnamani), su "maridazo", como ella le llama, que la defendió en el plató y la visitó en Honduras. Su apasionado reencuentro (para muchos, mejor que el de Rosa Benito y Amador Mohedano) puso de manifiesto que lo suyo es amor del bueno y del apasionado... ¡Vaya abrazos y besos los de su encuentro en la final!

Adelgaza 16 kilos

Su cambio físico es espectacular. Llegó con 86,7 kilos y se ha quedado en poco más de 70.“¡Qué cuerpazo, si tengo cintura y se me ha afilado el óvalo de la cara! Ahora a ver si me cuido más…”.

Sus dos maridos

Su primer gran amor fue Pedro Carrasco. Raquel se casó con el ex boxeador y ex marido de Rocío Jurado en 1996. Ella y su hijastra Rociíto se llevaban bien al principio, pero cuando él murió, en 2001, comenzó la ‘guerra’ por la herencia. Después, la finalista de 'Supervivientes' comenzó a salir con el nigeriano Tony Anikpe, con el que se casó en 2005. Ese mismo año nació su hija, Raquel. La relación acabó muy mal pero la ex pareja se reencontró en un plató de televisión.

Sus otros realities

La peluquera ha pasado por varios realities. Así, estuvo en 'Expedición imposible' (Cuatro), en 2013. Se trataba de un concurso en el que se participaba por parejas. Y la suya fue ¡Leticia Sabater! Este mismo año también estuvo en ¡Mira quién salta!' (Telecinco), una edición en la que concursaban, entre otros, Olvido Hormigos y Fortu. Con este último tuvo una relación muy especial y él también estuvo en 'Supervivientes'.

Denunciada por su ex socia

Ya en Madrid, a Raquel le espera una enemiga: Ángela Beck, su ex socia en un negocio de extensiones de pestañas, que la demandó reclamándole 23.000 €.