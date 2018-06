Logan se quedó a las puertas de llevarse el maletín

Seguro que su paso por 'Supervivientes' le sirve para relanzar su carrera de modelo y ¿encontrar novia? El asturiano siempre se ha declarado un espíritu libre, aunque su atracción por Sofía marcó la primera parte del concurso. El chico cayó rendido ante los encantos de la navarra, pero la intervención de Alejandro Albalá dinamitó el romance. Logan y Suescun pasaron del amor al odio en menos de 24 horas, como quedó claro en la final. "Sofía es la persona que peor me cae, que peor me lo ha hecho pasar en el concurso". Pese a todo, hay que reconocer que el asturiano es todo un caballero: "Quiero felicitarla. Es una digna ganadora", admitió.

Pero... ¿cómo es Logan? Te contamos todos los detalles de su vida. Y alguno, te sorprenderá.

El más guapo

Logan ganó el certamen de belleza Míster Gobal España 2017, que se celebró en la ciudad de Tenerife. Allí se presentó con el slogan "la suerte es una actitud". Es un chico muy optimista, sin duda su rasgo más característico: "Soy muy feliz. Disfruto estando con mi familia y amigos, no necesito más". Su familia dice de él que también es muy racional y sabe controlar sus nervios, algo que ha demostrado durante todo el concurso.

Chico de videoclip

Después de ganar el concurso de belleza, Logan protagonizó el videoclip de la cantante libanesa Nawha. El chico luce un look a lo Lawrence de Arabia difícil de olvidar… El rodaje tuvo lugar en las dunas de Las Palmas de Gran Canaria.



Jugador de fútbol

Como objeto personal, Logan se llevó a 'Supervivientes' la bufanda del Real Oviedo. El chico entró en las categorías inferiores del club con sólo quince años y llegó a jugar partidos amistosos con el primer equipo en la temporada 2011/2012.

Sus padres

El asturiano siempre se ha definido como un chico muy familiar. Sus padres le han apoyado al máximo. De hecho viajaron a Honduras para felicitar a su hijo por su cumpleaños. Es un chico tremendamente apegado a los suyos, sobre todo a su padre, Fernando. Fue a él a quien eligió para que le defendiera en todos los platós de Telecinco. Lo ha hecho estupendamente.



Sólo en su casa le llaman Daniel (Sampedro). Para el resto del mundo se quedó con el mote de Logan: "Mis amigos me empezaron a llamar así porque en Carnaval siempre elegía el disfraz de Lobezno", explica.

Aficiones

Daniel es un apasionado de los deportes. En sus ratos libres al chico le encanta surfear por las playas de su tierra y practicar con el skate. Y tanto tiempo dedicado a los deportes no le dejan tiempo para una novia formal. No se le conoce ninguna relación seria, aunque en la isla ha demostrado ser bastante enamoradizo. "No soy de novias, soy más de chicas en general", dice. Ahora seguro que no para de ligar…