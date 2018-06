Sofía Suescun: los secretos que no conoces del nuevo animal televisivo

Desembarcó en Honduras como un tornado. Su polémico carácter le hizo tener varios encontronazos, especialmente con María Jesús y Logan, pero tuvo la inteligencia de cambiar el rumbo de su estrategia sin dejar de lado su actitud guerrera. Y fue esta sinceridad, junto con su sorprendente fuerza en las pruebas de líder, la que le valió la victoria.

¡Y van dos realities! Hasta ahora sólo Belén Esteban tenía ese poder mediático de seducir a la cámara y a la audiencia. Como la ex de Jesulín tiene una lengua sin pelos, un pasado nada fácil (los dramas siempre funcionan en la tele) y ganas de hacerse con un futuro en la pequeña pantalla.

La cámara la adora

Desde que, en 2015, entrara como un huracán en la casa de ‘GH 16’, estaba claro que iba a dar mucha guerra en televisión. Empezó por alzarse con los 300.000 € del premio y terminó sentada en el trono de ‘MYHYV’.

Sofía Suescun

Su mejor arma

Atrevida, sincera, guerrera, seductora, directa... Su fuerte personalidad es su mejor arma para triunfar. Sofía no tiene pelos en la lengua ni problemas en desnudarse por fuera y por dentro.

Sus apoyos

Maite Galdeano no es sólo su madre, sino también su confidente y su mejor amiga. Lo mismo le ocurre con su hermano, Cristian, su fiel protector. “Nunca te soltaré de la mano”, le ha prometido él.

En busca del amor

En el terreno sentimental, se ha desvelado como celosa y posesiva. Es ahí donde deja ver sus inseguridades y su miedo a ser traicionada. En la casa de ‘GH’, se colgó sin remedio de Suso y lo mismo le pasó con Hugo en ‘MYHYV’. ¿Será su último ex, Alejandro Albalá, quien le haga feliz?

Sus secretos

1. Es muy inteligente. Su coeficiente intelectual de 122 está por encima de la media. Estudia Psicología en la universidad y en el colegio sacaba muy buenas notas.

2. Los animales son su gran debilidad. En casa, convive con dos perros y su gata, Galleta, a la que adoptó estando muy enferma en una protectora.

3. A pesar de la imagen que pueda dar, Sofía no es para nada una loca de las noches de fiesta: “Soy antialcohol, antidrogas y antitodo”, ha confesado.

4. Reconoce que no tiene claro cuál quiere que sea su futuro, por eso ha decidido gestionar con prudencia el dineral que ha ganado. “Soy muy ahorradora”, explica. Al parecer, se habría comprado un ático valorado en 280.000 €.

5. Su dura infancia es su talón de Aquiles. “Me he criado medio sola, hasta los quince he estado amargada”, ha reconocido. Tiene un hermano por parte de padre con el que no tiene relación.