Si fuiste de 'duro/a' y no aguantaste ni dos días bajo el sol de Honduras, tienes todas las de perder con Jorge Javier Vázquez. El presentador no pasa una (todo siempre de una forma divertida) y mucho menos a aquellos que tiraron la toalla demasiado pronto... Mucho ha bromeado, y sigue haciéndolo todavía, con Oriana, una de las supervivientes menos supervivientes que han pasado por la historia del programa. Pero no hay edición sin abandonos, y la de Ori no fue la única, esta no podía ser menos. 'Supervivientes 2018' ha visto como dos de los que se posicionaban como grandes favoritos a llegar a la final del concurso, tiraban la toalla sin llegar si quiera al ecuador del programa. ¿De quién hablamos? Pues sí, de María Lapiedra y Adrián Rodríguez.

La novia de Gustavo llegaba a la isla con muchísima fuerza después de un año esperando (ya voló como fantasma del futuro) y lo cierto es que el público estaba de su parte. Y Adri, desde el principio, se mostró como uno más del clan Logan-Sergio, así que tenía todas las papeletas para llegar muy, pero que muy lejos. Pero de grandes favoritos pasaron a ser grandes decepciones... Ambos abandonaron la isla voluntariamente (sin preocuparse si quiera por la multa económica).

Así que los dos se convirtieron en el objetivo claro de los 'zascas' de Jorge Javier, ¿con quién, si no, hacer bromitas sobre supervivencia?

Antes de dar a conocer el nombre del ganador de la edición, el presentador mencionó el gran premio que estaba en juego, la friolera de 200.000 euros, algo que hizo que a Jorge Javier se le encendiera la 'bombillita' y soltara la broma más épica del concurso; "Fíjate María, que estuviste a punto tú, ¿verdad?", dijo ante las risas de todo el público y hasta de la propia María.

Pero no fue el único 'zasca' que tenía entre manos. Al dar la bienvenida a plató a Logan, el concursante se lanzó a los brazos de sus familiares y compañeros. Fue precisamente con Adrián Rodríguez con quien se paró más de la cuenta a charlar, así que Jorge Javier soltó la segunda; "¡Pa' lo poco que has estado en la isla y la guerra que das!". ¡Toma 'pullita'! Así recordó el presentador el paso taaaan fugaz del ¿superviviente?