Sofía Suescun se convertía anoche en la ganadora de 'Supervivientes 2018' para sorpresa de, bueno, casi de nadie. Ha sido una de las grandes favoritas de la edición y es que no ha habido vídeo que no la haya tenido como protagonista, sobre todo desde que comenzó su tonteo con Logan, con quien llegó a besarse poniendo en peligro su relación con Alejandro Albalá. Pero parece que las aguas comenzaban a calmarse entre el ex de Chabelita y la superviviente, solo parece... Su primera noche en España después de estos meses en Honduras ha sido de todo menos tranquila.

No ha dormido nada, y califica la noche como "rara", y lo cierto es que lo ha sido. Tras la gala puso rumbo a la famosa discoteca de Madrid en la que todos los chicos reality se reúnen, y lo hizo junto a su madre y Alejandro. Pero ya de camino empezó la guerra... Era Maite Galdeano la que abría la caja de Pandora insultando al joven y contándole a su hija todo lo que había sucedido estos meses (según su versión); "Lo tengo que decir, siento desmontar el castillo de naipes... Te ha puesto verde, te ha desmontado, se ha ido a la feria, ha intentado ligarse a Chabelita...", explicaba.

Pero no tardaba en alterarse (algo nada raro en Maite, por otro lado...); "A mi me hablas con respeto lo primero, tontolaba". Menos mal que Sofía estaba algo más tranquila y no hacía caso a las sugerencias de su madre... "Corta con él y ya está", insistía Maite, pero la ganadora tiene claro que "no mamá, no voy a hacer lo que me digas ni tú ni nadie".

Aunque las confesiones de su madre no tardaron en hacer mella en Sofía, y no ha dejado de darle vueltas al tema. Tras celebrar la victoria en la discoteca, se fueron a un hotel en el que Alejandro y Sofía pasaron la noche juntos; "Tenía ganas de verte pero no me gustó cuando viniste, parecía que ibas de guay", le confesaba Sofía a su ¿chico? Pero ambos coinciden en que quieren "ver actitudes, hechos... ", porque tienen "sentimientos encontrados" y necesitan tiempo para aclarar sus ideas.

Hoy han visitado el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y han contado cómo viven estos momentos. Sofía asegura que no confía en él al 100% y que, aunque quiere estar con él, necesita información de estos meses.

Alejandro no ha podido más y ha explotado con todas las confidencias que salían en su contra. Está harto de aguantar ciertas informaciones que asegura son falsas, cuando él ha soportado los cuernos de su chica mientras la defendía de plató en plató.



¿Seguirán adelante con su relación o esto es el fin definitivo?