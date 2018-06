Cada día en 'Sálvame' es una sorpresa y no hay programa en el que no se descubra alguna 'bomba' que nos deje a cuadros. Así ha sucedido cuando, en mitad de una discusión, Gustavo González nos ha hecho pensar que puede haber roto con María Lapiedra. La pareja no consigue encauzar su relación, de eso no hay duda... No salen de una crisis cuando entran en otra, y si a esto le sumas que Gustavo está algo cansado de que su chica vaya por ahí contando sus intimidades... el vaso rebosa, pero bien. Ambos han confesado estar en crisis, incluso trataron de arreglar sus problemas con una terapia en el Deluxe. Pero si la cosa no cambia todo se va a pique, y la noticia que ha recibido hoy el colaborador de Telecinco ha podido ser la gota que colme el vaso.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Carlota Corredera se ha encargado de contarle a Gustavo que esta noche en 'Cazamariposas' se emitirá un 'documental' en el que repasarán los puntos calientes de la pareja en Mediaset, es decir... aquellas estancias de Telecinco que la pareja habría utilizado para intimar, algo que no le hace ninguna gracia al colaborador, que además asegura que nunca han hecho nada en las instalaciones.

Pero parece que María tiene otra cosa muy distinta que contar, y los colaboradores no han tardado en preguntarle a Gustavo por qué no llama a su chica y le pide explicaciones de lo sucedido. Y es entonces cuando ha estallado la bomba; "No la voy a llamar ni le voy a poner un mensaje".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Que no hablo con ella, ¿vale? ¿Te quedas tranquila?", ha aclarado a gritos Gustavo. "No estoy hablando a menudo con ella, y no voy a dar explicaciones". Pero esta noticia nos deja ¡absolutamente a cuadros! ¿Desde cuando no hablan? Nos extraña porque hace tan solo un día el propio Gustavo compartía en sus redes sociales un vídeo en el que aparece disfrutando junto a su chica... ¡¿Qué está pasando?!