Los 'sofistas' ya tienen motivos para echar humo, y no nos referimos a aquellos sabios de la Grecia clásica, si no a los seguidores de Sofía Suescun. Porque pa' sabios, ellos, y después de las últimas declaraciones de Logan aquí hay guerra, pero vamos... La polémica está servida y no hay punto medio, o estás con Logan, o estás con Sofía. El concursante, que se batió con Sofía en el duelo final para ver quién se convertiría en el ganador de 'Supervivientes 2018'. Y claro, ganar no estaba en sus manos y en su poder para luchar, algo que quizá se lo habría puesto más fácil (ya hemos visto lo bien que se le dan las competiciones, aunque si les llegan a poner una noria seguiríamos esperando para conocer al ganador). Hacerse con la victoria estaba en manos de la audiencia y el televoto, y en eso sabemos de sobra que Sofía juega con ventaja.

Si algo tiene la de Pamplona son 'fans' por doquier, así que cumpliendo todo pronóstico se convirtió en la ganadora de 'Supervivientes 2018', dejando a Logan con el segundo puesto en la final.

Pero quedar segundo no ha sido suficiente para uno de los mejores supervivientes del concurso, se merecía ganar (al igual que Sofía) y lo sabe. Aunque él parece que tiene claro que igual que Sofía no, si no más; "Sofía no ha sido la justa ganadora, el justo ganador hubiera sido yo o Sergio, si valoramos la supervivencia no ha sido justo", confesaba anoche en la fiesta de despedida del programa.

Pese a todo, tiene claro que "me llevo amigos, que es más importante que el dinero, así que estoy tranquilo". Pero además de eso se lleva una experiencia inolvidable y seguro infinidad de trabajos que le lloverán a partir de ahora.

Muchas 'malas lenguas' creen que Suescun se hizo con la victoria gracias a las constantes críticas del trío calavera (Logan, Sergio y Hugo) y gracias a que la aislaron y la convirtieron en la víctima, algo con lo que el público habría sentido 'lástima'. Pero Logan no está para nada de acuerdo con que ellos fueran los culpables; "Sofía se ha hecho la víctima desde el principio, aunque no hubiera terceras personas se hacía la víctima", y es que él cree que "ha ganado por sus seguidores que están locos y no saben valorar lo esencial del programa".