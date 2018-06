Sofía está dispuesta a todo. Después de ganar 'Supervivientes 2018' tiene claro que "cualquier cosa que me propongo, la consigo", así que ya ha lanzado su propuesta de que profesionalmente "lo que venga". Pero hay quien no la considera tan capaz... Son muchos los que creen que Sofía no merecía ganar el concurso, al menos no por su capacidad de sobrevivir, pero sus seguidores la apoyan como sea, donde sea, y contra lo que sea, y así lo han demostrado en cada concurso. Algo que a su rival, Logan, parece no hacerle demasiada gracia y no acaba de aceptarlo, ya os decíamos que sus declaraciones iban a traer cola... Y vaya si la han traído.

Durante la fiesta de despedida del concurso, Logan aseguraba sentir que Sofía no era la justa merecedora de ganar, mientras él sí lo era. Además, considera que "ha ganado por sus seguidores, que están locos y no valoran lo esencial del concurso".

Así que ella no ha tardado en contestarle, con un evidente gesto de desprecio; "El otro día dijo que si ganaba iba a ser merecedora, y ahora está tan reventado porque se creía que iba a ganar... y vio que la realidad es que he ganado yo y ahora de repente dice que no me lo merezco". Y acompañado del característico 'tss' de indiferencia máxima, Sofía lanzaba un dardo más a su ex compañero; "No tengo nada que decir de este chico al que nadie conoce".

De momento parece que a Sofía le importa bastante poco lo que Logan tenga que decir sobre ella, y está centrada en arreglar sus cosas con Alejandro. Aunque ahora no se sabe si están juntos o no, asegura que "con Alejandro me voy a dejar llevar, he estado aislada y tengo que escuchar muchas cosas, lo que vaya sintiendo mi corazón"