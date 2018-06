Tiene más de 400.000 seguidores en la red, su canción ya ha sido escuchada por casi 5 millones de personas y estuvo en un concurso de televisión, pero Luis Cepeda no 'suelta prenda' sobre su vida privada. Tiene muy claro que quiere que se hable de él por su música y no por 'carpetas amorosas', y así se lo ha demostrado hoy a Toñi Moreno en 'Viva la vida'. El 'triunfito' acudía al programa de Telecinco para presentar su primer 'single'; 'Esta vez', un tema cargado de sentimientos que, como cada composición del cantante, guarda los detalles de su propias vivencias. Así mismo lo ha confesado él, y es que asegura que todas las canciones que iremos conociendo de su primer disco son experiencias personales.

Es muy receloso de su vida privada, pese a los intentos de Toñi... La presentadora le lanzaba una pregunta en forma de sacacorchos; "En todas tus canciones hablas sobre lo que sientes, pero al mismo tiempo eres muy reservado sobre tu vida privada, ¿Cómo compaginas eso?".

Pues Luis lo tiene claro; "Escribiendo canciones, si quieres decir algo de tu vida escribe una canción y ya se entera todo el mundo".

Que no Toñi, que no... Que Cepeda no va a contarte absolutamente de sus sentimientos (amorosos, al menos) y mucho menos sobre Aitana, quieras o no. Además, ha confesado creer que es fácil no hacerlo; "Todo el mundo puede hablar de lo que quiera, pero puede establecer su propio límite".

Pero la presentadora seguía insistiendo; "A mi lo que me interesa de ti son tus sentimientos", pero ni con esas... Menudo 'zasca' le ha soltado; "Pues para eso están mis canciones, para que las escuches".