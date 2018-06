El Maestro Joao se ha coronado como uno de los concursantes más queridos de la última edición de 'Supervivientes'. El vidente ha sabido ganarse el cariño del público, pero también de los presentadores más emblemáticos de Telecinco. Joao no sólo ha conquistado el corazón de Jorge Javier Vázquez hay otras dos presentadoras que han caído rendidas a sus pies.

Lara Álvarez acudía este sábado como invitada a 'Viva la vida' y allí salió a relucir el papel del Maestro Joao dentro del reality. Las dos sólo tuvieron elogios para el vidente y fue algo que caló hondo en el corazón del Maestro. Por ello, decidió agradecer las tiernas palabras de Lara Álvarez y Toñi Moreno a través de las redes sociales.

Telecinco

El concursante compartió una montaje de dos fotografías, una de Toñi y otra de Lara para darles las gracias. "Millones de gracias a mi querida @laruka por hablar tan bien de mi en el programa @viva_la_vida_t5 de @telecincoes. Ha sido fantástico conocerte en @supervivientestv y espero verte muy pronto amiga ❤️. También quiero darle las gracias a la maravillosa presentadora @tmoreno73. Se que me has apoyado durante todo el concurso y las palabras que me dedicaste ayer me llegaron al corazón. Nos vemos muy pronto en tu plató 😘.", escribía Joao a través de su cuenta personal de Instagram.