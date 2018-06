La relación entre Patricia Steisy y Miriam Saavedra comenzó en 'Supervivientes' y se convirtió en toda una montaña rusa. A veces parecían amiguísimas y a veces las peores enemigas... Aunque la misma Steisy asegura que amigas "nunca" han sido. Pero de no ser nada, han pasado a ser la mala malísima de la telenovela y la... bueno, la menos mala. ¿Quién es quién? Depende de la versión que decidas creerte... Todo ha comenzado porque Miriam Saavedra le habría contado a Steisy sus problemas con Carlos Lozano, confiando en ella plenamente, y resulta que la 'viceversa' se ha sentado en el Deluxe dispuesta a contarlo todo, algo que a la peruana no le ha sentado nada bien. ¡Y menudo enfrentamiento han protagonizado... Propio de la mejor escena de telenovela que jamás hayamos visto!

Según la versión de Steisy, Miriam se plantó en su casa casi sin conocerla, y ella tenía pensado irse de fiesta así que se negó a dejarla sola en su casa, así que la 'obligó' a unirse a la fiesta, pese a que no pasaba por su mejor momento. Al parecer le contaba que "estaba muy mal con Carlos porque él la regañaba por todo y no le decía cosas bonitas", así que ella le aconsejó que cortase su relación, porque además al parecer la relación no funcionaba ni en la cama... Steisy cuenta que Miriam buscaba sexualmente a Carlos muchas veces y él no quería.

Miriam, que parecía había empezado su reencuentro con buen pie, ha estallado contra la que ella creía era su amiga; "Tú me dijiste que podía confiar en ti que jamás irías a contarlo a un plató. Eres muy falsa y ruin".