Gustavo González no gana para disgustos. No hay día que no sea protagonista de alguna nueva polémica y, en parte, es culpa de su chica. Si alguien debería ayudarle a tener esa tranquilidad y alejarle de los problemas, esa es María Lapiedra, pero lejos de eso es ella, precisamente, quien suelta las bombas más explosivas que salpican a Gus... El colaborador está "cansado" y no es para menos. Hace unos días la colaboradora de 'Cazamariposas' contaba en su programa que Gustavo y ella han mantenido relaciones sexuales en las instalaciones de la cadena, enseñando, incluso, las zonas en las que lo habrían hecho. "He practicado sexo con Gustavo en más de diez lugares de Mediaset", asegura María.

"Cuando llegamos a Mediaset, como no paran de darnos caña, quieren que nos vengamos abajo. Pero lo que no saben es que muchas veces nos venimos arriba. Muy arriba", cuenta la colaboradora. Asegura que desde el parking, la zona de peluquería y maquillaje, el backstage, camerinos... y hasta el propio plató, donde se han "llegado a acariciar ciertas partes" en pleno directo, según Lapiedra. Pero no contenta con esto, lanzó un 'mensajito' que salpica a algunas compañeras de trabajo de Gustavo; "Mucho cuidadito con los camerinos 13, 14 y 15 porque los sofás no sé si estarán muy limpios". ¡Qué fuerte!



Pero Gustavo se ha encargado de desmentirlo y, sobre todo, tranquilizar a sus compañeras; "siempre voy limpio". "Lo más fuerte que ha habido entre María y yo fue captado por una cámara en una sala VIP", comenta refiriéndose a aquel vídeo en el que coqueteaban y subían la temperatura. "Yo creo que es una broma de María, aunque no me hace gracia", confiesa. Además, tiene claro que "si fuese verdad, eso se tendría que quedar en la pareja".

Pero lo cierto es que el colaborador está "muy cansado de estos asuntos", algo que podría estar destrozando la relación, y es que él mismo confiesa que a penas habla con María. Ni si quiera para aclarar este asunto han compartido más que un par de 'whatsapps'... Así que es probable que la pareja siga necesitando una conversación larga y tendida para aclararlo todo...