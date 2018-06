Desde que Sofía puso un pie en Honduras, su relación con Alejandro Albalá no ha dejado de tambalearse. Ya entró en 'Supervivientes' asegurando que no sabía si estaba del todo enamorada y su incesante tonteo con Logan así lo confirmaba. Fue entonces cuando todo se derrumbó, Alejandro no estaba dispuesto a tolerar que su chica jugase con sus sentimientos así que voló hasta los cayos para poner fin a su relación... Pero poco después Sofía comenzó a llorar por las esquinas confesando lo mucho que echaba de menos a Albalá, así que a su regreso como 'fantasma del futuro' el acercamiento entre ambos pareció hacer resurgir la llama. Menudo resumen... y menuda montaña rusa de relación. ¿Y en qué punto están ahora? Es algo que muchos se preguntan, pues lo cierto es que por el momento 'se están dejando llevar'.

Pasan la noche juntos, acuden juntos a los eventos... Parece que la relación sigue en pie. Pero no lo están teniendo fácil. Los rumores de que Alejandro se lo ha estado pasando demasiado bien estos tres meses han hecho mella en Sofía, y en su familia. Maite Galdeano se niega a que vuelvan a estar juntos y hasta confiesa que quiere a Sofía toda para ella.

Pero la cosa no queda aquí. Ahora resulta que va Rafa Mora y da dos bombazos en 'Sábado Deluxe'. El primero asegura que Alejandro Albalá está intentando 'ganarse' a la familia de Sofía: Se ha comprado un coche de 90.000 euros y se lo presta a Cristian Suescun además de invitarle a cervezas... ahí, haciendo la pelota al máximo. Y el segundo tiene que ver con terceras personas; el colaborador está más que convencido de que Sofía va a romper (muy pronto) con Albalá para retomar su relación con Hugo. ¡¿Pero de dónde se saca estas informaciones Rafa?! De ser cierto Sofía tiene asegurados varios platós para mucho tiempo...