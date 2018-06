La modelo tiene clarísimo que no perdona su momento ‘cervecita’ con su chico, Diego Simeone. Descarta, por el momento, pasar por el altar pero no aumentar familia en un futuro. Ahora solo tiene ojos para su pequeña Francesca, Diego y su trabajo. Carla es embajadora de la primera edición de ‘Beer Walkers’, algo que la llena de satisfacción. Y así nos lo cuenta: "Es una iniciativa muy saludable que consiste en salir a caminar y luego tomarte una cerveza. Me parece un planazo. Es la excusa perfecta para hacer deporte y tener tu momento de desconexión con tu cervecita".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Con quién te la tomarías?

Con mi chico. Tenemos muchos temas de conversación siempre con la cervecita.

¿Habláis de todo?

Sí. Nos llevamos muy bien y la cervecita, que me la tomo varias veces a la semana, la disfruto mucho.

¿Te privas de algo?



No. Es tener un equilibrio. Es sentirse bien y, si te quieres cuidar un poquito más, pues te llenas menos el plato.

¿Tú eres cocinillas?



Sí. Me gusta mucho cocinar. Lo disfruto. Me sale bien la pasta, el pescado al horno, las ensaladas... Soy muy de mezclar, de inventar y me gusta mucho jugar con la cocina, creo que es un momento de creatividad.

¿Te ofrecieron participar en 'MasterChef', verdad?

Sí, pero no me coincidían las fechas. El trabajo de Diego tira mucho. Es el único momento del año donde puede desconectar y para mí mi familia es mi prioridad.

Carla lleva un top de Dolce & Gabbana, pantalones de Rick Owens y sandalias de Gianvito Rossi. QMD

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Acabas de llegar de vacaciones, ¿cómo va ese 'jet lag'?

Muy bien. Cuando estás contenta y estás feliz con lo que haces, se disfruta y se nota.

¿Eres feliz, Carla?



Soy feliz haciendo lo que me gusta. Esto lo disfruto un montón. He llegado a las 5 de la mañana y a las 11 de esta noche vuelvo a Argentina.

Tendrás ganas de ver a tu familia allí.

Sí. Es un momento de desconectar, de comer asado, ver a los amigos, a la familia...

¿Cómo van las reformas de vuestra nueva casa?

Eso no sé de dónde salió... Yo tengo mi casa en La Finca, soy feliz: tenemos jardín, el cole de la peque me queda al lado, a Diego cerca del trabajo...

Carla y Diego Simeone tienen una relación consolidada. Agencias

¿Cómo se porta tu peque?

Francesca es una pasada. Es espectacular ver cómo todos lo días descubre algo, una palabra, intenta copiarme... Le hablo mucho, soy una madre muy comunicativa. Le explico cosas y yo sé que algo se le queda.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Y cuál fue su primera palabra?

Agua. La dijo a los 10 meses. Es súper rápida. Luego dijo, papá, Atleti y mamá. Mezcla palabras en castellano y en inglés. Es súper viva y súper lista. La niña lleva mi ritmo.

¿Aumentaréis la familia?

Con una niña tan buena sí, pero trabajando tanto y teniendo la vida tan activa que tenemos, esperaremos un poquito.

¿Y vestirte de blanco?

En verano yo me visto tantas veces de blanco... (risas).

Deporte y cervecita

Guillermo Jiménez

La modelo argentina es la embajadora del movimiento Deportivo ‘Beer Walkers’, que consiste en caminar en grupo y compartir cervezas y tapas. ¡Planazo top!

Una familia superunida

Christophe Guibbaud

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La modelo argentina, que lleva cuatro años junto a su pareja, el entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone, nos contó que todavía siente mariposas en el estómago: "Tengo el mismo amor que al principio, o más. Sigo en la fase de enamoramiento". La llegada de la pequeña Francesca, que cumplirá 2 añitos en septiembre, terminó de colmar de felicidad a la pareja.