Hace casi justo un año, Suso Álvarez vivía uno de los peores momentos de su vida después de que su hermana entrara en coma profundo debido a un accidente relacionado con la diabetes severa que padece. Unos días de angustia e incertidumbre que terminaron cuando la joven, a finales de agosto, despertó del coma y comenzó a dar síntomas de que iba a poder recuperarse casi completamente de las secuelas.

Aunque fue diagnosticada de cerebral y los médicos les habían dicho que los pacientes que entraban como la hermana del colaborador nunca salían del coma, la familia nunca perdió la esperanza y pudieron ver cumplidos sus deseos de recuperación. ¡Y bien que se ha recuperado Yara!

Once meses del susto que marcó su vida, Yara Álvarez, que así se llama la hermana de Suso, ha recuperado por completo las riendas de su vida y se ha lanzado a debutar como actriz teatral. Gracias a uno de los Stories del ex de Sofía Suescun, hemos descubierto esta nueva faceta de la joven. “Qué orgulloso me siento de ti… ¡Su primera obra de teatro! ¡Mi vida!, ¡mi niña!, ¡mi princesa!, ¡mi hermana!”, señala Suso junto a una fotografía de la representación teatral.

Este no es el único susto relacionado con la salud que ha sobrevolado a la familia de Suso en los últimos meses. De hecho, a finales de 2017 saltaba la noticia de que el joven había sido ingresado de urgencias tras sufrir una intoxicación alimentaria. Según explicó el propio afectado… ¡la culpable había sido una pizza en mal estado!

Mientras disfrutaba con los suyos del día de Navidad, Suso comenzó a sentir fuertes dolores en el abdomen que le obligaron a acudir al hospital y estar unas horas ingresado. “Millones de gracias a todos los que os habéis preocupado, ya me han dado el alta. El motivo: una intoxicación derivada del mal estado de la comida. Tened cuidado”, dijo una vez pudo salir del centro hospitalario.