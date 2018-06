Las fuertes declaraciones de María Lapiedra en 'Cazamariposas' hace unos días sobre su periplo sexual con Gustavo por cada rincón de Mediaset no sentaron bien al colaborador, que la desmintió en el Deluxe. "Lo más fuerte que ha habido entre María y yo fue captado por una cámara en una sala VIP. Yo creo que es una broma de María, aunque no me hace gracia", explicaba muy enfadado.

Y de nuevo, su relación con la ex superviviente ha vuelto a salir a la luz en directo, esta vez en 'Sálvame'. Mientras cuestionaban que María y Gustavo no se contasen ciertas cosas pese a ser pareja –como por ejemplo el sueldo de ella en 'Supervivientes'–, Lydia Lozano ha estallado en gritos: "¡Que no me vuelvas a hablar así en tu vida. Es la cuarta vez que te aguanto esto!", comenzaba la colaboradora. "¡Estoy harta de ti! Lo que no haces con tu novia, no lo hagas conmigo", continuaba para asombro y enfado de González.

Telecinco

Lydia le ha reprochado que siempre la ataque cuando habla sobre su novia pero que no lo haga con el resto de compañeros que se han metido más duramente con ella: "He oído como se han metido contigo y con tu novia otras personas y no te voy a consentir que te metas conmigo". Alterada y gritando, se ha levantado para decir: "Cada vez que hablo, te levantas y me gritas y ¡no te lo voy a consentir más!".

Lozano ha tomado aire para respirar y ha sido cuando Gustavo ha aprovechado para darle la réplica: "Aplícate el cuento, conmigo eres una maleducada, me cortas y no me dejas hablar". Además, le ha dicho que el otro día le faltó el respeto, le interrumpió y encima se rió de él.

Telecinco

Gustavo ha seguido defendiéndose ante Lydia asegurando que ha mantenido muchos enfrentamientos con sus compañeros por defender a María, dejándole claro que ella no ha sido la única.