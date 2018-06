Tras haber estrenado “Grandes éxitos” en Madrid, Jorge Javier trae su segunda obra al Teatro Tívoli de Barcelona que se estrenará el próximo 20 de julio con grandes expectativas. Según dice, la obra, que cuenta con el guion y la dirección de Juan Carlos Rubio y la actriz Marta Ribera, es una propuesta mucho más arriesgada que el que fue su debut 'La vida iba en serio'. Le preguntamos si el teatro funciona como una catarsis para él y asegura que "sí, para mí es descubrir una pasión nueva y hacerlo a mi edad es como volver a nacer profesionalmente".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero siempre te había gustado cantar, ¿creías que no dabas la talla?

No, pero nunca había tenido el valor para hacerlo en público ni para presentarme, y fue gracias a Juan Carlos Rubio que me animó a hacer la primera función. Acabamos muy bien, tenemos una conexión importante que con esta segunda función se ha refrendado.

La primera era como una prueba que contaba con la curiosidad de la gente, pero esta segunda sí que va en serio.

Claro, tu puedes hacer una función y a lo mejor sale bien porque sales en la tele y a la gente le hace gracia ver qué pasa, pero la segunda te arriesgas muchísimo más. Si la gente te ha visto en la primera y se ha sentido tangada, pasa de ir a verte y aquí nos está pasando justamente lo contrario, tenemos una preventa estupenda. A un mes de estrenar esta la mitad de localidades vendidas. En esta tenía la sensación de que me la jugaba más.

¿Qué ha sido más importante para ti el salir de tu zona de confort o demostrarte que cuando quieres algo, lo consigues?

Me gusta experimentar porque te alimenta para todo profesionalmente, incluso para la televisión también viene muy bien, aprendes recursos, estás con otra gente…Te nutres de cosas nuevas. Cuando te vacías, tienes que buscar otros sitios donde alimentarte.

¿Ganas de enamorarte este verano tienes?



No, me pongo a pensar y me da un poco de inquietud. Yo no sé si luego vas a encontrar a alguien… con los años me he vuelto espacialito, pero eso nunca se sabe. Basta para que lo diga para que conozca a alguien en el momento menos indicado y caiga.

María José Rasero

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Has declarado que te da pereza salir y las redes sociales.

Me da mucha pereza. Una pereza… Yo salir he salido mucho, me gustaba mucho, pero tengo una cosa muy en mi contra que es la popularidad. Además, no soy mucho de aplicaciones, para mí es importante ver a la gente en movimiento, cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa… Yo me lo pasaba muy bien cuando salía, porque antes del mundo de la aplicación si querías ligar, tenías que salir. Tu ibas a los bares y la gente estaba muy predispuesta a hablar, pero ahora todo el mundo viene ligado de casa.

Tendrás que apuntarte a una red social en el extranjero.

Pues sí, en donde sea. Porque a la hora de ligar cuentas mucho con el factor sorpresa y ese ya no lo tengo yo.

¿Cómo te sentaron los memes que circulaba en internet en los que salías como presidente del congreso y Belén Esteban como ministra?

Fantásticos, muy divertidos.

Y hace unos días, te atreviste a enseñar el trasero, ¿Qué te llevo a eso?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pues que lo tengo muy bonito. Eso se grabó el lunes y he estado muy al margen de la repercusión, pero un amigo mío me ha mandado un mensaje que me ha gustado mucho que era algo así como: “pensábamos que en España la gente ya había visto un culo, pero no”.

¿Cada vez estás perdiendo más la vergüenza?

Sí, pero eso es la edad y me encanta. La edad me está sirviendo para quitarme mucho lastre emocional, mucho complejo.

María José Rasero

¿Todavía tienes algún complejo?

No, ahora ya no, me veo en el mejor momento de mi vida. Me gustaría estar como estoy ahora, pero con 35.

¿En algún momento se te ha subido demasiado el ego?

He trabajado mucho y me he dado muchos golpes. Me han preocupado más los demonios que tenía que dominar en mi vida personal que en el trabajo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Te gustaría en el futuro dejar la tele para dedicarte íntegramente al teatro?

Me gustaría alternar como hago ahora. A veces la tele te deja bloqueado porque cuando va muy bien, te sale más trabajo y no puedes decir que no. Cuando tienes trabajo y te va bien, siempre sale más trabajo y viceversa. Es verdad que veía muy lejano comenzar una nueva carrera en el teatro, pero sí me gustaría.