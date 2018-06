La italiana Valeria Marini no ha dejado absolutamente nada a la imaginación. Estos días, y aprovechando la llegada del calorcito, la actriz, modelo y diseñadora se ha escapado unos días a la paradisíaca isla de Cerdeña para poner sus carnes a remojo. ¡Y de qué manera! La siempre exuberante italiana ha dejado a todos atónitos, tras enfundarse en un escueto y sugerente bikini, en tonos blancos y con motivos étnicos. Un bikini con el que Marini ha presumido de encantos, a sus 51 años, y con el que ha sacado sus nalgas a pasear. Y nunca mejor dicho. No contenta con su escote de infarto, la italiana se ha decantado por un lucir un escueto tanga, con el que no solo ha mostrado su fornido pompis, sino el tatuaje que tiene estampado en la zona lumbar.

Eso sí, para lucir siempre perfecta y no parecer una gamba de Dénia, a las pocas horas bajo el sol, la italiana se aseguró de embadurnar su cuerpo con crema solar. Pero como buena diva no lo hizo sola, sino que contó con la ayuda de una trabajadora del lujoso hotel en el que se alojó. Un exquisito resort a pie de playa, cuyo precio oscila entre los 800 y 1.000 euros la noche. Ahí es nada.

Pero Marini no ha ido sola a Cerdeña, sino que ha contado con la compañía de dos amigos suyos, italianos, guapos y apuestos, que no la han dejado sola en ningún momento, y a sus encantos, tampoco.

Selfies, bebidas refrescantes, largas horas al sol y sugerentes baños. La larga jornada playera de la actriz y modelo italiana dio para mucho. Pero antes de retirarse al hotel, Marini no quiso perder ocasión de dejarse llevar en las duchas de la playa. Eso sí, para la diva italiana su pelo es sagrado y se aseguró de no mojarse ni un solo mechón. De modo que deleitó a todos con unas poses de lo más 'naturales' y sensuales, mientras se sacaba la sal del cuerpo.

Y es que haciendo honor a Han de 'GH 16', diva se nace, no se hace.